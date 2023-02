Gli studenti di Arconate incontrano i Carabinieri

Nella mattinata di mercoledì 22 febbraio 2023 gli studenti delle classi quinte elementari di Arconate hanno avuto il piacere di far visita alla Compagnia dei Carabinieri di Legnano.

Gli studenti si sono mostrati curiosi ed entusiasti e hanno potuto visitare la centrale operativa, le camere di sicurezza e sperimentare la rilevazione delle impronte digitali. Dopo aver ammirato la nuovissima Alfa Giulia super accessoriata, hanno gustato un’ottima merenda offerta. Due ore molto interessanti ed entusiasmanti, che hanno permesso ai ragazzi di conoscere da vicino la figura del Carabiniere.

“Questo è solo uno dei tanti appuntamenti con cui l’Arma dimostra tutta la sua vicinanza alle

nostre scuole – dichiara l’assessore alla Scuola, Francesco Colombo, che ha accompagnato i

ragazzi durante la loro visita - Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri hanno incontrato gli

studenti delle seconde medie Manzoni e delle prime del Liceo d’Arconate e d’Europa per

parlare di legalità e rispetto delle regole. Ringrazio il maggiore Alfonso Falcucci, comandante

della Compagnia di Legnano, il maresciallo Gianluca Bruni, comandante della stazione di

Busto Garolfo, il tenente Salvatore Pulito, comandante del nucleo Operativo Radio Mobile di

Legnano, la marescialla Ilaria Nardazzi, vicecomandante nel nucleo Comando a Legnano,

l’appuntato “Gigi” e tutte le donne e gli uomini in divisa che ci hanno accolto e che hanno

incontrato gli studenti. Grazie per il vostro servizio e per la contagiosa passione che ogni

giorno dimostrate con il vostro lavoro”.