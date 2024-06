Gli scatti della rievocazione medievale sono diventati mostra

Gli scatti della terza rievocazione storica della Battaglia di Parabiago si sono trasformati in una mostra. E' accaduto ieri, domenica 23 giugno, al bar Novecentosette dove erano presenti i membri delle associazioni Parabiago medievale, El Bigatt, l'Ordine dei cavalieri di Legnano e Assefocale.

Gli scatti di Pasquale Campolo

L'idea della mostra ha preso le mosse dall'ultima rievocazione medievale andata in scena nel mese di aprile. E si è sintetizzata nella mostra che porta la firma di Pasquale Campolo, autore degli scatti che sono sfociati proprio nell'affissione sulle pareti del locale parabiaghese delle immagini che ritraggono gli istanti cruciali della battaglia insieme agli aneddoti che hanno caratterizzato la manifestazione stessa. A volerla, come detto, sono state le associazioni Parabiago medievale, El Bigatt, l'Ordine dei cavalieri di Legnano e Assefocale.

La soddisfazione degli organizzatori e il rimando al prossimo anno

Soddisfatti gli organizzatori che, in vista del prossimo appuntamento, stanno pensando di fare le cose in grande: si pensa, in particolare, di dare vita a un ulteriore evento capace di far rivivere le emozioni che contraddistinguono la manifestazione ispirata ai combattimenti ma anche agli usi e costumi dell'epoca medievale.