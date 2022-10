Gli scatti dei nostri cari angeli in un evento

A Robecchetto con Induno, nella biblioteca civica “Alda Merini”, dal 2 al 30 novembre 2022, si potrà visitare la mostra fotografica di Diego Colombo dal titolo “I nostri cari Angeli”. Un evento culturale dedicato agli anziani organizzato dall’Amministrazione comunale, con il Patrocinio dell’“Opera Don Guanella” di Castano Primo.

La figura di Colombo, appassionato di fotografia

Gli scatti in bianco e nero che saranno esposti in biblioteca fanno parte di un volume di Colombo, appassionato di fotografia e scrittura, che da vent’anni lavora in una casa di riposo a Castano Primo, occupandosi di riabilitazione motoria. I protagonisti sono persone anziane e sole immortalate nei mesi del lockdown in questa casa di riposo, in un momento in cui per motivi di sicurezza non potevano ricevere visite e parenti.

Il commento di sindaco e consigliera

Il sindaco Giorgio Braga e la consigliera di maggioranza con delega alla Cultura Sofia De Dionigi affermano:

"È un ritratto commovente di un momento difficile della nostra storia recente, nonché un’occasione per riflettere insieme sull’importanza della cura e delle relazioni, con particolare riguardo agli anziani, naturali custodi della storia e delle tradizioni locali. L’isolamento imposto dalla pandemia ha lasciato un segno indelebile, ha spezzato, bruscamente e per lunghi periodi, quei rapporti umani quotidiani che sono linfa vitale. Gli scatti fotografici di Colombo ci aiuteranno a non dimenticare i tempi più duri dell’emergenza sanitaria e a capire quanto sia importante prendersi cura del prossimo".

Il volume potrà essere acquistato in biblioteca e i proventi andranno interamente devoluti a Unicef.