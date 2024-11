Due appuntamenti organizzati a Magenta dalla Confcommercio Altomagentino per sensibilizzare e mettere in guardia sulla violenza sulle donne.

Gli imprenditori dell'Alto magentino contro la violenza sulle donne

Si è concluso il primo incontro formativo per gli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa #nonseisola di Confcommercio Alto Magentino finalizzata a dare corpo ad una vera e propria rete di ascolto e attenzione sul territorio a beneficio di tutte quelle donne che subiscono o potrebbero subire atti di violenza. Nel corso dell’incontro, che ha visto quale formatrice la Dott.ssa Federica Dalla Rosa, Psicologa, Psicoterapeuta, referente del Progetto Raise e del Consultorio Fare Famiglia di Magenta, sono stati argomentati temi quali le diverse forme di violenza, i meccanismi di definizione ed origine di questi gravi episodi ma, soprattutto, quelli che sono i segnali di allarme cui porre la massima attenzione leggendo, interpretando e riconoscendo così preventivamente potenziali episodi di violenza e disinnescando scenari successivi ben più gravi e pericolosi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Prossimo appuntamento il 25 novembre

Nell’appuntamento, che ha riscosso un grande apprezzamento dagli intervenuti, sono stati anche argomentati episodi concreti che hanno ancor di più reso tangibile il livello di gravità di questa tematica, purtroppo sempre più all’ordine del giorno. Il progetto vedrà, pertanto, il prossimo Lunedi 25 Novembre il proprio apice quando presso la Sede di Confcommercio Alto Magentino (Via Volta, 62 a Magenta) saranno presentati tutti questi Imprenditori che diverranno, da quel momento, veri e propri riferimenti di valore cui potersi rivolgere in caso di necessità. All’appuntamento interverranno, accanto ai vertici Confcommercio, le rappresentanze di numerose Amministrazioni Comunali del territorio, dei Centro Antiviolenza e Imprenditrici e Imprenditori associati e non.