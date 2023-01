Gli Amici di Martina Capri donano un manichino a Rho Soccorso

Grazie all’aiuto del Lions Club La Filanda di Arluno e della casa discografica Rosso al Tramonto, l’associazione «Amici di Martina Capri» dona, attraverso il presidente Carmine Capri, un manichino telescopico a Rho Soccorso.

Servirà per la formazione dei volontari dell'associazione

Il manichino servirà per la formazione dei volontari dell’associazione rhodense collegata al 118. Ennesimo gesto di solidarietà dei referenti dell’Onlus poglianese guidata dall’ex comandante della Polizia Locale Carmine Capri papà di Martina, giovane scomparsa prematuramente. Una associazione quella poglianese sempre attenta ai bisogni delle persone meno fortunate e in modo particolare ai bambini malati di tumore.

Negli anni donati macchinari e strumentazioni per le cure oncologiche

Nel corso degli anni, infatti, Carmine Capri, sempre con l’aiuto dei Lions ha donato numerosi macchinari e strumentazioni per le cure oncologiche. « In questi 17 anni, con il sostegno dei Lions per Servire Onlus, abbiamo donato sia al reparto di Oncologia pediatrica dell’istituto dei Tumori sia al Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano che al Besta. Non solo, abbiamo comprato anche del materiale didattico per la scuola media di Pogliano e donato una barella pediatrica all’associazione Rho Soccorso».

Oltre 120mila euro di solidarietà, chi volesse dare una mano può farlo con un bonifico

Negli anni sono stati donati complessivamente oltre 120mila euro. Chi volesse dare una mano all'associazione presieduta da Carmine Capri per la realizzazione di altri importanti progetti può effettuare un versamento sull'IBAN it23z311133220000000001672 Causale del versamento «Io sto con Martina»