Gli alunni delle elementari scrivono, Mattarella risponde

Una lettera per raccontare il lavoro svolto sull’educazione civica ed in particolare sui diritti dei bambini, sulla Costituzione, la Shoah e il progetto della Lilt «Agenti 00 sigarette» con diversi disegni inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questo quanto i bambini della scuola primaria Santa Gianna Beretta Molla di Pontenuovo di Magenta, facente parte dell’Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II hanno indirizzato alla fine del mese di gennaio al Capo dello Stato. Una lettera carica di significato, scritta di proprio pugno nella quale ogni bambino della classe ha inserito una frase e che ha toccato il cuore del Presidente che nei giorni scorsi ha fatto pervenire alla scuola della frazione Magentina la sua risposta.

Una missiva quella arrivata alla scuola di Pontenuovo che ha fatto esultare di gioia tutti i bambini e il corpo docenti, come spiegato dalla maestra Francesca Carta.

Detto fatto, la maestra Francesca dunque ha guidato i piccoli allievi nella scrittura di una lunga lettera di due pagine, nel quale gli studenti hanno raccontato a Mattarella quanto stavano facendo a scuola il tutto coordinato con del materiale di disegno realizzato dagli alunni nelle settimane precedenti. La maestra, una volta terminata la lettera, si è poi recata in posta ed ha imbucato la missiva diretta verso Montecitorio.

«Onestamente i bambini non si aspettavano una risposta da parte del Presidente - prosegue l’insegnante - Continuavano a ripetere: “Chissa quante lettere riceverà, non avrà di sicuro tempo per rispondere alla nostra”. Invece ha smentito tutti perchè è arrivata proprio qui a scuola una lettera da parte del direttore dell’Ufficio Segreteria del Presidente della Repubblica che spiegava come Mattarella avesse dato mandato a lui di ringraziare tutti i bambini per il pensiero e che ha molto gradito le parole di stima che gli sono state riservate. La lettera si è chiusa poi con l’invito del Capo dello Stato agli alunni a continuare ad essere cittadini consapevoli, rispettori e pacifici costruttori del futuro».