Continua il progetto delle Olimpiadi all’Istituto comprensivo Carlo Fontana di Magenta. L’iniziativa, iniziata nel mese di febbraio e che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico nei vari plessi del comprensivo magentino, ha visto protagonista nella giornata di martedì un ex campione di Biathlon (sci di fondo e carabina): Adriano Darioli.

Gli alunni della Santa Caterina a lezione dal campione di Biathlon

Il campione degli anni ‘80 è intervenuto incontrando gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola elementare Santa Caterina raccontando ai piccoli studenti la sua storia e la sua esperienza. Un racconto interattivo grazie alle domande che gli alunni hanno preparato e attraverso le quali l’atleta, dieci volte campione italiano e che ha partecipato per due volte ai giochi olimpici (Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984), ha ripercorso la sua carriera sportiva e non.

L'impegno di Darioli

Darioli ha raccontato agli studenti quanto la neve sia stata per lui fonte di successo sportivo e al contempo fonte di umanità per il suo lavoro di finanziere attraverso il quale si è sempre messo a disposizione del prossimo per aiutarlo trovandosi spesso in situazioni di difficoltà e a dover soccorrere persone che necessitavano aiuto, talvolta addirittura rimaste intrappolate nella neve.

«A nome di tutta la scuola Santa Caterina ci teniamo a ringraziare il campione Darioli per aver dedicato il suo tempo a noi raccontando ai nostri alunni la sua esperienza e la sua vita nel mondo dello sport», spiega il docente Tommaso Colombo, referente del progetto Olimpiadi.

Una testimonianza come detto che ha colpito molto i piccoli studenti di 4ª e 5ª, come sottolineato anche dalla maestra Sabina Boschetti: