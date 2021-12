lainate

Il sindaco Andrea Tagliaferro, in rappresentanza della comunità.

Domenica 12 dicembre si è tenuta la tradizionale Messa nel Duomo di Milano in ricordo dei caduti.

Gli Alpini in Duomo per ricordare i caduti

A celebrare il vescovo ausiliare, monsignor Luca Raimondi. Vicario Generale della Diocesi.

In ottemperanza alle norme anti Coronavirus il programma ha permesso l’accesso alla cattedrale solo a numero ristretto di persone (600 persone) e con posti assegnati.

Nonostante tutte le restrizioni vigenti non è mancata la presenza del sindaco Andrea Tagliaferro, in rappresentanza della comunità, e del referente degli Alpini Paolo Clerici.

Per dare la possibilità a tutti di seguire la funzione, la Messa è stata trasmessa in diretta streaming su ana.it a partire dalle 9.30.

Per la prima volta dall’arrivo della pandemia, quest’anno si è tenuto il consueto corteo, accompagnato da fanfare, lungo il percorso: Piazza Duomo, via Orefici, Piazza Cordusio, via Meravigli, Corso Magenta, via Sant’Agnese, Piazza Sant’Ambrogio.

La giornata si è conclusa con la deposizione della Corona al Sacrario Militare.

