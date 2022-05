Gli alpini donano alla comunità una Bike lab station

mobilità dolce

La Bike lab station sarà realizzata sull'alzaia ciclo-pedonale sinistra del Naviglio di Bereguardo

Un nuovo punto per gonfiare la bicicletta, fare rifornimento d'acqua e riposarsi lungo il Naviglio ad Abbiategrasso grazie alla donazione da parte degli Alpini.

La nuova area di sosta per i ciclisti

Con delibera di Giunta dell'11 maggio 2022, è stata approvata la proposta di realizzazione e donazione al Comune di Abbiategrasso dal parte dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Abbiategrasso di una “Bike lab Station” in occasione della ricorrenza del 100° anno dalla fondazione del Gruppo.

La Bike lab station sarà realizzata sull'alzaia ciclo-pedonale sinistra del Naviglio di Bereguardo, in prossimità della prima conca, e sarà composta da: colonnina pubblica attrezzata di riparazione e gonfiaggio biciclette, fontanella in ghisa per l'erogazione di acqua potabile, panchina per la sosta e per il riposo.

Il Comune metterà a disposizione l'allacciamento idrico

Il Comune, nel ringraziare il Gruppo Alpini per la lodevole iniziativa, di intesa con il Consorzio Villoresi, metterà a disposizione l'area e l'allacciamento idrico di acqua potabile. La realizzazione verrà eseguita non appena saranno disponibili i relativi permessi.