Un primo, un secondo ed un quarto posto in tre diverse categorie ai campionati italiani di danza sportiva per Giusy Di Nello e Daniele Tomasoni di Magenta.

Giusy e Daniele si laureano campioni italiani di ballo

Nel corso della competizione organizzata dalla Fisd (Federazione Italiana Danza Sportiva) e andata in scena dal 6 al 16 luglio a Rimini, la coppia che danza insieme sia sulla pista da ballo che nella vita reale (sono sposati da 36 anni), ha raccolto dei risultati straordinari.

«Siamo veramente contentissimi per questi risultati che sono frutto di un grande lavoro - spiegano - Ringraziamo i nostri insegnanti della scuola Club Joker Dance di Parabiago, Roberto Palumbo e Laura Occhi per il percorso fatto insieme, questi risultati con il primo posto sono il coronamento di un percorso che va avanti da anni. Abbiamo sempre fatto secondi e terzi posti. Come si suol dire, ci abbiamo sempre girato intorno e quest’anno siamo riusciti a vincere raggiungendo il primo posto».

Nel dettaglio i risultati raccolti dalla coppia magentina sono per la categoria Senior IV ed in particolare nella classe A2. La medaglia d’oro è stata vinta nella disciplina Ballo da sala, quella d’argento in Combinata nazionale e il quarto posto invece per il Liscio unificato.

«L’obiettivo ora è di continuare a raccogliere questi risultati e per questo continueremo a lavorare - proseguono - noi facciamo 2 lezioni e 2 allenamenti a settimana più le gare nel weekend. Ci vuole disciplina e costanza, come in tutti gli sport, altrimenti non si va da nessuna parte».

Gli inizi in pista

La passione per il ballo per i due coniugi non è qualcosa che li accompagna da sempre, ma è stato un colpo di fulmine tardivo scoppiato all’incirca una 15ina d’anni fa.

«Era il 2008 - ricordano i due campioni -, andavamo spesso con i nostri amici alle feste e alle sagre di paese ma eravamo gli unici che rimanevano seduti mentre gli altri si gettavano tutti in pista a ballare. Quindi ci siamo detti, perchè non facciamo un corso? Da lì è partito tutto. Abbiamo trovato il Club Joker Dance di Parabiago e abbiamo iniziato lì a prendere delle lezioni. Poi circa 7 anni fa abbiamo iniziato a fare le gare e passo dopo passo siamo arrivati qui».

Giusy e Daniele sono due volti noti a Magenta. Nati e cresciuti in città sono molto conosciuti, in particolare a Pontenuovo dove gestiscono da oltre 40 anni un salone di parrucchiere «Giusy Coiffeur Acconciature». Con un sorriso smagliante mostrano le due medaglie vinte e promettono che faranno di tutto per continuare a dare il loro meglio.