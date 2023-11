Giuseppina Airoldi ha compiuto 100 anni: grande festa a Nerviano.

Giuseppina Airoldi è centenaria

Festa grande alla Fondazione Lampugnani di Nerviano per i 100 anni di Giuseppina Airoldi. L’anziana, nervianese doc, è infatti ospite della struttura dall’anno scorso e ha festeggiato lunedì insieme allo staff, familiari e al sindaco Daniela Colombo. Nata in paese, in un cortile di via Magenta (Il Pasquè) dove ha sempre vissuto, Giuseppina si era sposata con Luigi (scomparso nel 1985) dal quale avuto tre figli: Silvana, Italo e Milena. Otto i nipoti, 9 i pronipoti.

Nella sua vita Airoldi ha lavorato all’Unione manifattura (ex Meccanica) ed è stata una grande mamma e grande nonna. Attiva per anni con le Consorelle della San Vincenzo, l’hobby dell’orto, Airoldi è conosciutissima in paese: "E’ sempre stata molto ambiziosa - racconta la figlia Silvana - Ci tiene molto alla bellezza ed eleganza, i suoi capelli e vestiti, ancora adesso, devono essere perfetti! E’ stata sempre una brava donna, sempre disponibile con tutti".

Il segreto di lunga vita

Il segreto per arrivare a 100 anni? "Avere un carattere come il suo, forte - risponde Silvana - Ed è sempre stata in salute: in ospedale ci è andata solo due volte, di recente". Ogni pomeriggio la merenda con pane e formaggio o pane con il grana o con il prosciutto e il suo amatissimo thè.

E, negli anni, la grande passione anche per i viaggi comunitari: rimasta vedova, Giuseppina si era unita in gruppi diretti a Lourdes, Fatima oppure ad Alassio con alcuni famigliari Rivolgendosi agli operatori e altri ospiti, li ha ringraziati uno ad uno augurando a tutti una lunga vita.