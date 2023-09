Giunta e Presidente del Consiglio comunale donano un defibrillatore

Defibrillatore donato dalla Giunta comunale e dal Presidente del Consiglio comunale di Nerviano.

Un dono per tutta la comunità, per poter salvare vite dall'arresto cardiaco. E' quello fatto ieri, domenica 17 settembre 2023, dalla Giunta comunale e dal Presidente del Consiglio comunale di Nerviano durante la Festa dello sport: il sindaco Daniela Colombo, il suo vice e assessore al Bilancio Claudio Minoja, quello all'Innovazione Flavio Cozzi, quello ai Lavori pubblici Sergio Parini, quello all'Istruzione Laura Alfieri e quello ai Servizi sociali Carolina Re Depaolini ai quali si è unito anche Lorenzo Lattuada, presidente del Consiglio comunale, hanno infatti acquistato di tasca loro e donato ai nervianesi un defibrillatore (Dae), strumento installato all'esterno del municipio (lato parco di via Marzorati). Un altro importante apparecchio che può salvare vite (che prenderà energia elettrica dalle colonnine per la ricarica delle bici elettriche appena installate) che va ad aggiungersi a quelli già presenti in paese (da ricordare quelli voluti dal presidente dell'Us ciclistica Enrico Fontana, in memoria del papà Luciano, uno dei quali - quello presente in Piazza Santo Stefano - ha salvato la vita a un papà nervianese nell'agosto 2022 venendo utilizzato dal figlio e da un amico, entrambi 16enni). Presente anche Arianna Losa, il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

"Vogliamo salvare vite"

Abbiamo deciso di inaugurare questo defibrillatore, farlo in questa giornata è importante perchè lo sport è passione, che nasce dal cuore - ha sottolineato l'assessore Cozzi - Parlare di cardioprotezione a Nerviano lo si deve, soprattutto negli ultimi tempi, grazie ad Enrico Fontana, nel ricordo di suo papà, amato ciclista ed ex presidente dell'Us ciclismo. La prima cosa da fare è non avere paura ad utilizzare il Dae, ognuno di noi può salvare una vita"; "Ci siamo subito mossi su questo tema importante, quello della cardioprotezione - ha aggiunto il sindaco - Sul territorio abbiamo diversi Dae, compresi quelli donati e installati a Garbatola e Sant'Ilario. Nel mondo, ogni anno, vi sono 7 milioni di decessi causati dall'arresto cardiaco, che può colpire tutti: ed è fondamentale utilizzare questi strumenti, utilizzabili da tutti".

Presente anche l'associazione "Sessantamilavitedasalvare" (che da anni è impegnata nella diffusione capillare dei Dae sul territorio) che ha effettuato una dimostrazione pratica dell'utilizzo del Dae: "Usarlo è semplicissimo - hanno ricordato dall'associazione - Lo strumento emette semplici comandi vocali e ora, finalmente, per legge tutti lo possono utilizzare".