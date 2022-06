Giugno mese all'insegna della bicicletta

Dopo la pedalata con Circonferenze di domenica 12 giugno 2022, sono previste a Rho tre appuntamenti in bicicletta per ogni età nel mese di giugno, con il ritorno dei tradizionali appuntamenti come Bicipace e la Ciclovestate, e l’aggiunta di una breve pedalata per la settimana dello Sport.

Giugno in bicicletta, appuntamento a venerdì

Venerdì 17, ore 18:30 ritrovo in piazza San Vittore all'interno della Settimana dello Sport proponiamo una breve pedalata cittadina per famiglie fino al Molinello Play Village con merenda e intrattenimento finale. Adatto a bambini di tutte le età. Info sulla Settimana dello Sport sul sito www.comune.rho.mi.it

Domenica 19 giugno dopo due anni di stop ritorna Bicipace alla sua 38esima edizione. L’obiettivo è di unire alla bellezza della natura e dell’ambiente la forza della pace e della solidarietà. Con il vecchio motto “dall’Olona al Ticino pedalando un pochino…”, in un percorso che si snoda tra le province di Varese, Milano e Novara, migliaia di persone si ritrovano anche per sostenere i progetti ambientali e di solidarietà a cui vengono destinati i fondi raccolti con la sottoscrizione a premi. Da Rho la partenza è prevista alle 8.30 da piazza San Vittore, con un percorso di circa 30 km solo andata. All’arrivo, che quest’anno sarà alla tensostruttura del comune di Castano Primo e non alla colonia fluviale di Turbigo, ci sarà come sempre la possibilità di rifocillarsi, riposarsi in mezzo alla natura e passare una giornata insieme divertendosi con musica, spettacoli teatrali ed animazione per i bambini.

Info su tutte le partenze: www.facebook.com/Bicipace

L'ultimo appuntamento di giugno

Martedì 21 giugno si riparte per la Ciclovestate, la pedalata per il solstizio d'estate: si celebra l'inizio dell'estate con una festa nel Parco dei Fontanili, cena e intrattenimento nella giornata più lunga dell'anno. Un percorso leggero, adatto anche ai bambini, con partenze da Milano, Rho, Cerchiate, Cornaredo, organizzate dal coordinamento del parco dei 5 comuni, qui i dettagli: https://www.fiabmilano.it/calendario/2022/06/21/la-tradizionale-ciclovestate-nel-giorno-del-solstizio