Sabato 10 maggio le scuole parrocchiali di Parabiago (Scuola dell’infanzia di Ravello - Scuola dell’infanzia di Villastanza -Scuola dell’infanzia di San Lorenzo - Istituto Senatore Felice Gajo con la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio) che insieme raccolgono più di 500 alunni celebreranno il loro “Giubileo della speranza” senza recarsi a Roma ma con una iniziativa chiamata Giubileo in città.

Giubileo in città per la Comunità pastorale Sant'Ambrogio

Da diversi punti della città gli studenti con le loro famiglie raggiungeranno in corteo Piazza Maggiolini dove sarà allestita una Porta Santa, una per ciascuna scuola, realizzata dagli insegnanti con la collaborazione dei genitori degli alunni, e la attraverseranno con lo stesso significato della Porta Santa di Roma, cioè segno di ingresso in una vita nuova e di apertura alla speranza. Ai partecipanti sarà consegnato un ricordo, segno della partecipazione alla iniziativa.

Dopo il saluto del prevosto Don Maurilio Frigerio e del Sindaco Arch. Raffaele Cucchi, la mattinata sarà allietata dalla presenza del Corpo Musicale Parrocchiale Santo Stefano e terminerà con un momento conviviale per tutti – una risottata a cura della Compagnia della Pentola. L’iniziativa, visto il carattere che riveste, ha ottenuto il sostegno della Fondazione Natale Ferrario che si distingue per il sostegno ad iniziative di alto significato educativo.

In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

Il programma della mattinata

ore 10 – 10,15 - Ritrovo dei partecipanti nei punti di partenza fissati per ciascuna scuola

Scuola dell’infanzia e primaria Gajo – in via Mari presso la scuola stessa

Scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio – presso la scuola stessa in oratorio

Scuola dell’infanzia di Ravello – presso il parcheggio di Via Spagliardi

Scuola dell’infanzia di Villastanza – presso piazza Vittoria, Municipio

Scuola dell’infanzia di San Lorenzo – presso piazza Mercato

I partecipanti vengono sistemati con i teli, dietro allo striscione di ciascuna scuola