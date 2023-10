Giù anche l'ultima clèr, la frazione resta senza negozi

Spariscono le attività commerciali a Furato: la frazione di Inveruno è rimasta senza negozi.

Chiuso l'alimentari di via Alfieri: a Furato non ci sono più negozi

Di recente ha chiuso il negozio di alimentari di via Alfieri, e sono rimasti solo lo storico ristorante Piatto d’Oro e una pizzeria d’asporto. La chiusura della bottega di alimentari crea problemi soprattutto alla fascia più anziana della popolazione che è ora costretta a farsi accompagnare da parenti o amici a fare la spesa. Qualche residente ha avanzato l’ipotesi di chiedere all’Amministrazione comunale di riattivare il servizio navetta con Inveruno per consentire a tutti, soprattutto chi non ha mezzi autonomi per muoversi, di poter raggiungere il mercato, o i supermercati e gli altri servizi di cui necessitano i cittadini.

Un sondaggio per valutare l'ipotesi di una navetta per Inveruno?

Gli amministratori non hanno bocciato a priori la proposta anche se è stato ricordato che il bus di collegamento Inveruno-Furato del mercoledì (gratuito per gli utenti), era stato soppresso qualche anno fa perché costava 6mila euro e veniva utilizzato da meno di dieci persone. Un costo troppo alto vista la sproporzione dei dati, ma l’Amministrazione potrebbe decidere di attivare un sondaggio per verificare la necessità di tale servizio.

Nella frazione vivono oltre 1.100 persone, pochi i servizi

Nella frazione Furato, dove vivono oltre 1.100 persone, restano solo la parrocchia, la scuola, il dispensario farmaceutico, il ristorante. Da settembre di quest’anno non è più in funzione neanche la scuola materna parrocchiale, e l’ambulatorio medico è chiuso dopo il pensionamento del medico che lavorava in frazione.

In passato erano stati attivati l’ambulatorio infermieristico ma non è stato quasi mai utilizzato, e il mercato che è stato chiuso dopo poco tempo perché in pochissimi ne usufruivano.

Dal municipio si ribadisce attenzione verso la frazione anche se non è facile attivare servizi.