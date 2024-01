Gioventù nazionale con CooXAzione: pacchi alimentari e giocattoli per le famiglie in difficoltà

Pacchi alimentari e giocattoli: così Gioventù nazionale Alto Milanese cerca di rendere più sereno l'inverno delle famiglie bisognose del Legnanese.

Gioventù nazionale: "Aiuto concreto per chi non arriva a fine mese"

Per il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, il 2024 si è aperto infatti con la consegna degli aiuti raccolti durante l'iniziativa "Natale solidale a Canegrate", a cui hanno contribuito, tra gli altri, anche l'assessore di Cerro Maggiore Daniel Dibisceglie, il consigliere comunale canegratese Francesco Capriglione e il consigliere comunale cerrese Laura Signò. A farli avere all'associazione CooXAzione, che ha sede ad Avalon Legnano, è stato nel pomeriggio di ieri, martedì 2 gennaio, il vicepresidente provinciale di Gioventù nazionale Matteo Malacrida.

Tafuri: "Facciamo politica per cambiare il mondo che ci circonda"

Il segretario di Gioventù nazionale Alto Milanese Gioele Tafuri ha commentato:

"Un gesto concreto che dimostra anche quest'anno il vero motivo per cui i nostri ragazzi fanno politica: cambiare, nel nostro piccolo, il mondo che ci circonda, regalando un sorriso a chi è più fragile e sfortunato di noi. Continueremo a farlo, per dare un esempio anche ai tanti nostri coetanei che pensano che la politica sia tutta uguale e fatta solo di interessi personali".

Malacrida: "Un interesse comune: non lasciare indietro nessuno"

Il vicepresidente provinciale Malacrida, ringraziando i tanti cittadini che hanno donato qualcosa, conclude:

"L'amicizia e la collaborazione con CooXAzione anche in questo 2024 sono il segno tangibile di un interesse comune e di una comune visione del mondo: non lasciare nessuno indietro, trasformando ogni nostro gesto di militanza in aiuto concreto per gli italiani che soffrono".