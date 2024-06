Al via il 13 giugno l’estate a ritmo di musica del Summer Fest di Rho che vedrà diversi luoghi con musica, negozi aperti e da mangiare.

Giovedì 13 giugno parte il Summer Fest di Rho

Prenderà il via il prossimo 13 giugno Giovedì Summer Fest, il tradizionale appuntamento estivo che unisce negozi aperti fino a tardi il giovedì sera, occasioni musicali e buon cibo in alcuni punti del centro.

Il programma di quest’anno si articola su due piazze: piazza Jannacci sarà dedicata a spettacoli dal vivo e momenti di ballo, con alcuni momenti dedicati alle famiglie e agli anziani; piazza San Vittore sarà dedicata ai giovani, con diversi DJ che si esibiranno dal Tourist Infopoint.

Previste modifiche alla viabilità

Dalle ore 20 alle 24, alcune strade saranno interessate dal divieto di transito (anche per i residenti) e alcune vie cambieranno la propria viabilità diventando a fondo cieco.

Il DIVIETO DI TRANSITO interessa queste vie:

L.go MAZZINI;

Via MATTEOTTI;

P.zza S. VITTORE;

C.so GARIBALDI (tratto compreso tra Piazza S. Vittore e Via Dante);

Via MADONNA fino all’intersezione con Via Machiavelli;

Via DANTE (tratto compreso tra Via Castelli Fiorenza e Corso Europa);

Via CASTELLI FIORENZA (tratto compreso tra L.go Mazzini e Via Dante);

Le seguenti vie diventano a FONDO CIECO con accesso consentito, in entrata ed uscita, ai veicoli:

Via TIBALDI con accesso consentito, in entrata ed uscita, ai veicoli da C.so Europa;

Via BUGATTI e Via LIVELLO con accesso consentito, in entrata ed uscita, ai veicoli da Via Dante;

Via POME’ nel tratto compreso tra Via Martiri di Belfiore e Via Madonna, con accesso consentito, in entrata ed uscita, ai veicoli da Via Pomè;

L.go KENNEDY con accesso consentito, in entrata ed uscita, ai veicoli da Via Pomè;

Via SERRA nel tratto compreso tra Via Goglio e Via Madonna, con accesso consentito, in entrata da Via Serra ed uscita da Via Martiri di Belfiore.