Giovanni D'Agnano pronto a pedalare per 5mila km in Australia

Ormai è partito il conto alla rovescia per la nuova impresa di Giovanni D’Agnano, 65 anni di Vittuone, che l’8 marzo 2024 partirà alla volta dell’Australia per percorrere ben 5mila chilometri in poco più di un mese.

"Per la prima volta dall'altra parte del Mondo"

Un’impresa non certo da poco e che, nonostante il suo costante allenamento e le sue imprese ormai note in tutto il territorio, lo emoziona.

D’Agnano negli anni scorsi infatti, sempre in sella alla sua bici, aveva girato l’Italia, ma era andato anche a Compostela, Madrid, Saragozza, Lisbona, il Nord della Spagna, ma anche Tallin, la Russia e raggiungendo addirittura Capo Nord: "ma è la prima volta che vado davvero dall’altra parte del Mondo".

Ha raccontato:

"Avevo pensato di portare avanti il mio itinerario in Francia e nei Paesi Bassi, ma mio figlio, che pratica triathlon, mi ha suggerito di andare in Australia e ho pensato fosse una bellissima idea".

L'itinerario

Partirà quindi da Malpensa l’8 marzo e dovrebbe tornare in Italia il 24 aprile. Arriverà a Melbourne, poi si sposterà a Canberra, a Sydney, a Brisbane e infine a Cairns.

Ha spiegato:

"Saranno 23/24 tappe di circa 200 chilometri l’una. Dormirò in tenda nei campeggi. Per fortuna mio figlio, quando era in Australia, aveva già fatto quel giro in camper e quindi mi sono fatto aiutare nella scelta delle tappe e dei luoghi dove fermarmi. Lì sarà ormai la fine dell’estate e quindi le temperature dovrebbero essere più clementi, circa 27/30 gradi. Ci saranno comunque delle tappe più complesse e difficili per il dislivello che dovrò affrontare, ma sono preparato. In totale dovrei superare i 30mila metri di dislivello. Per la prima volta sono davvero emozionato - ha affermato - L’Australia mi ha sempre affascinato e sarà una sfida con me stesso".

I ringraziamenti del ciclista

Ha terminato: