Giovanna Monza ha compiuto 102 anni

Giovanna Monza, per tutti "zia Gianna", ha compiuto 102 anni: originaria di Nerviano, si era poi trasferita a Castellanza.

Giovanna Monza e i suoi 102 anni

Grande festa per Giovanna Monza, per tutti "zia Gianna". La mattina di oggi, giovedì 25 luglio 2024, alla casa di riposo La Provvidenza di Busto Arsizio, l'anziana ha compiuto 102 anni. Nata e cresciuta a Nerviano, ha lasciato il paese per Castellanza dopo il matrimonio - negli anni Cinquanta - col marito Ambrogio Pariani. La donna è sempre stata molto curiosa, con la passione per la lettura, il ricamo (sua professione) e il tenersi aggiornata.

L'abbraccio

Per la festa, l'anziana ha ricevuto l'abbraccio dei suoi cari e la visita del sindaco di Nerviano Daniela Colombo e quello di Castellanza Cristina Borroni.