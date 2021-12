Giovani: tre appuntamenti per essere protagonisti e far sentire la propria voce

arese

Gli appuntamenti sono differenziati per fasce di età.

Giovani: ad Arese tre appuntamenti per essere protagonisti e far sentire la propria voce

Partirà a gennaio il progetto dedicato ai giovani, ispirato ai "world café", una metodologia che invita i partecipanti a confrontarsi in un ambiente informale e stimolante. Tre appuntamenti dedicati ai giovani per essere protagonisti e far conoscere i propri bisogni e desideri.

Cosa li appassiona? Come vorrebbero la città che vivono e/o frequentano? Cosa, per loro, rende un luogo attrattivo? Come potrebbero contribuire attivamente alla vita della comunità? Lo scopo del progetto è indagare le risposte a queste e a molte altre domande attraverso la metodologia del "world café": sarà ricreato un ambiente che invita i partecipanti a una discussione libera e appassionata – come al bar!

La sua particolarità è quella di stimolare discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande di riferimento.

Le parole del sindaco e dell'assessore

Il sindaco Michela Palestra e l’assessore alle Politiche giovanili Denise Scupola hanno detto:

“I giovani costituiscono una risorsa per la nostra comunità. Riteniamo che la definizione delle politiche giovanili e la programmazione delle attività riguardanti i giovani debbano prevedere la loro partecipazione diretta. Crediamo sia fondamentale valorizzare le loro energie e la loro voglia di partecipare. Per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di partecipazione e organizzare tre incontri, tre momenti in cui ragazzi e ragazze potranno confrontarsi e condividere pensieri, bisogni, idee e desideri”

