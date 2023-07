Giovane delegazione peruviana in visita a Lainate: si uniranno alla delegazione ambrosiana.

Una piccola delegazione di ragazzi provenienti dal Perù in questi giorni è stata ospite a Lainate e ha fatto visita al comune e a Villa Litta.

Si tratta di un gruppo di giovani che si uniranno alla delegazione ambrosiana per partecipare alla XXXVIII Giornata Mondiale della gioventù si terrà all’inizio di agosto a Lisbona in Portogallo.

Ad accoglierli per un saluto il sindaco Andrea Tagliaferro.