Giornate della prevenzione all'Asst Rhodense dal 4 al 12 maggio

L’ASST Rhodense ha organizzato per i giorni 4, 5, 11 e 12 maggio quattro giornate dedicate alla prevenzione, che verranno realizzate, dalle ore 9.30 alle ore 13, nelle piazze di quattro Comuni che insistono sul territorio dell’ASST.

Giornate della prevenzione all'Asst Rhodense

L’obiettivo delle giornate è quello di incontrare i cittadini, informarli e sensibilizzarli sul tema della prevenzione. Saranno appuntamenti dedicati a chi ha a cuore la propria salute, occasioni di incontro e di ascolto pensate anche per far conoscere i servizi socio sanitari erogati dall’ASST Rhodense, di cui i cittadini possono usufruire. Cogliendo l’occasione delle giornate dell’igiene delle mani e delle ostetriche (5 maggio) e dell’infermiere (12 maggio), nel corso delle giornate della prevenzione i cittadini avranno la possibilità di accedere ad alcuni servizi gratuiti quali la rilevazione del peso corporeo, della pressione arteriosa, della circonferenza vita e della saturimetria. I professionisti dell’ASST Rhodense parleranno di percorso nascita, alimentazione, attività fisica, dipendenze, prevenzione rischio cadute, corretto uso dei farmaci e igiene delle mani e sarà l’occasione, per i cittadini, di avvicinarsi alle attività di screening e di conoscere meglio le possibilità di vaccinazione. I professionisti che lavorano nelle case di Comunità saranno disponibili per illustrare i servizi offerti nelle strutture territoriali e per spiegare le varie modalità di accesso per la presa in carico del bisogno di salute.

Le date previste

Saranno presenti anche le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio e verranno attivati i Gruppi di Cammino, in collaborazione con ATS Milano. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, in un’ottica di sinergia tra attori che si occupano della presa in carico dei bisogni sociosanitari dei cittadini.

4 Maggio - Comune di Bollate, Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa

5 Maggio - Comune di Corsico, Piazza Fontana dell’Incontro

11 Maggio - Comune di Rho, Piazza San Vittore

12 Maggio - Comune di Garbagnate Milanese, Piazza della Croce.