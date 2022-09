Giornata per la sicurezza delle cure e degli assistiti

Il 17 settembre, Giornata nazionale dedicata alla sicurezza delle cure e degli assistiti, Regione Lombardia dedicherà ai cittadini due incontri negli ospedali di Legnano e Magenta.

Giornata per la sicurezza delle cure

Anche ASST Ovest Milanese dedicherà due giornate per incontrare e rispondere ai cittadini sul corretto uso dei farmaci e sulle modalità di accesso ai trattamenti in Lombardia, con particolare riferimento ai pazienti con malattia rara.

I Farmacisti della ASST Ovest Milanese si renderanno disponibili per fornire consigli in merito: alla Farmacovigilanza con informazioni in merito alla possibilità di auto segnalazione. Al buon uso dei medicinali con un focus sulle forme farmaceutiche e le vie di somministrazione: educazione alla lettura delle diciture abitualmente

riportate sul confezionamento secondario dei medicinali e del foglietto illustrativo; tipologie di rilascio nelle formulazioni orali (es. Compresse RIV – rivestite o R.P. – rilascio prolungato) e suggerimenti su come interpretare

queste diciture nell’ottica di un uso corretto del medicinale e delle corrette vie di somministrazione.

Consigli e aiuti ai cittadini

I farmacisti risponderanno alle domande dei cittadini anche sulla conservazione del medicinale – lettura corretta delle schede tecniche/foglietti illustrativi con particolare riferimento alla catena del freddo: efficacia e sicurezza dei medicinali quando non conservati correttamente. Per quanto riguarda le Malattie rare si parlerà di accesso al farmaco in Lombardia e presentazione ai cittadini della rete nazionale e regionale delle malattie rare per un facile

accesso ai trattamenti prescritti in Regione Lombardia e nella nostra ASST.

Fra i temi che saranno affrontati anche la resistenza antibiotica e l'educazione al buon uso degli antibiotici per

massimizzare efficacia e sicurezza e minimizzare il fenomeno della resistenza.

Gli eventi si svolgeranno nei seguenti giorni: il 16 settembre presso il nuovo Ospedale di Legnano dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il 18 ottobre presso l’Ospedale di Magenta dalle 14 alle 16.