Giornata mondiale per le malattie croniche intestinali

Nel mondo sono oltre 5 milioni le persone affette da IBD e in Italia si stima che possano essere circa 240-250 mila pazienti i pazienti affetti da patologia infiammatoria cronica intestinale, dei quali, un 60% con colite ulcerosa e un 40% con malattia di Crohn, senza differenze di genere.

Una malattia che colpisce sempre più persone

In occasione del 19 maggio

la giornata internazionale delle Malattie Croniche Infiammatorie Intestinali l’Asst Rhodense, grazie ai suoi specialisti, ha preparato un video in cui i medici del centro MICI di Rho spiegano in breve quali sono i sintomi, le patologie e soprattutto come procedere in caso di sintomatologia.

L’impatto di queste malattie sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica delle persone è enorme; e non aiuta certo nascondere sintomi e dolore. La malattia non deve mai rappresentare un limite; parlarne aiuta ad accettarla, curarsi aiuta a superarla.