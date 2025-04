Giornata mondiale della salute: vaccinazioni e screening gratuiti

Vaccinazioni e screening gratuiti, ma anche colloqui di informazione e consulenza. Sono le iniziative promosse dall'Asst Ovest Milanese in occasione della Giornata mondiale della salute, che ricorre oggi, lunedì 7 aprile.

Una settimana di appuntamenti gratuiti per la Giornata mondiale della salute

Le iniziative speciali saranno proposte fino a venerdì 11 aprile in tutti e quattro gli ospedali dell'Azienda socio sanitaria territoriale: Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono.

Vaccinazioni gratuite a Legnano e a Magenta

Martedì 8 e giovedì 10 aprile, dalle 14 alle 16, saranno offerte le vaccinazioni per categorie di rischio e/o per età (Hpv fino a 26 anni, Herpes Zoster e Pneumococco per i nati tra il 1952 e il 1960) al Centro vaccinale territoriale di Legnano (al vecchio ospedale di via Canazza 1); martedì 8 e venerdì 11 aprile, sempre dalle 14 alle 16, a offrire gratuitamente le medesime vaccinazioni sarà il Centro vaccinale territoriale di Magenta (al Centro prelievi di via Al donatore di sangue 50).

Rilevazione dei parametri (ma non solo)

Nella Stanza 2 del Punto unico di accesso della Casa di comunità di Magenta, lunedì 7, martedì 8, giovedì 10 e venerdì 11 dalle 14 alle 16, sarà possibile sottoporsi alla rilevazione dei parametri e conoscere il nuovo servizio di Psicologia cure primarie. Negli stessi giorni e orari, direttamente allo sportello del Punto unico di accesso, sarà offerto un counselling generale di tutti gli screening disponibili con l'Unità di continuità assistenziale.

Orientamento per i neogenitori

Al Centro della salute di Vanzaghello, in via Albarina 17, martedì 8 e mercoledì 9 si terranno incontri di orientamento e promozione della salute rivolti ai genitori di bambini di età compresa tra gli zero e i 2 anni

per educazione sanitaria (lavaggio nasale) e prevenzione della Sids (Sindrome della morte improvvisa del lattante).

Informazione sugli screening oncologici

Alla Casa di comunità di Castano Primo, in via Moroni 12, giovedì 10 aprile dalle 9 a mezzogiorno con accesso libero si terranno colloqui di orientamento e informazione agli screening oncologici (mammella, cervice uterina, colon-retto e prostata).

Orientamento ai percorsi di screening

Lunedì 7, mercoledì 9 e venerdì 11 aprile sarà possibile effettuare colloqui di orientamento ai percorsi di screening al Punto unico di accesso della Casa di comunità di Legnano: martedì 8 e giovedì 10 aprile la stessa opportunità sarà offerta alle Case di comunità di Busto Garolfo (martedì) e Parabiago (giovedì).

Nuovo servizio di Psicologia delle cure primarie

Al Punto unico di accesso della Casa di comunità di Abbiategrasso, lunedì 7, mercoledì 9 e venerdì 11 saranno proposte attività di prevenzione e promozione della salute e di informazione sul nuovo servizio di Psicologia delle cure primarie, ma anche counselling vaccinale.

Consulenza sullo screening alla cervice uterina

I consultori familiari offriranno infine consulenza telefonica in merito allo screening della cervice uterina. Lunedì 7 aprile ad Abbiategrasso dalle 9 alle 11 allo 02.9486032, a Magenta dalle 9.30 alle 12.30 allo 02.97963041, a Parabiago dalle 9 alle 13 allo 0331.1776317, a Cuggiono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 allo 02.9733043; ad Arluno dalle 14 alle 16 allo 02.97963081.

Martedì 8 aprile a Busto Garolfo dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 allo 0331.1776182 e a Cuggiono dalle 9 alle 13 allo 02.9733043.

Mercoledì 9 aprile ad Abbiategrasso dalle 9 alle 11 allo 02.9486032, a Castano Primo dalle 9.30 alle 12 allo 0331.1776377, a Legnano dalle 9 alle 13 allo 0331.1776143, a Magenta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 allo 02.97963041.

Giovedì 10 aprile a Parabiago dalle 9 alle 13 allo 0331.1776317.

Venerdì 11 aprile ad Arluno dalle 9.30 alle 12.30 allo 02.97963081 e a Castano Primo dalle 9.30 alle 13 allo 0331.1776377.

Tutte le iniziative sono gratuite e ad accesso libero. Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo 02.9733555 dalle 9 a mezzogiorno.