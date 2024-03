In occasione della “Giornata Mondiale contro l’HPV” e della “Giornata internazionale della Donna”, Regione Lombardia organizza Open Day dedicato a screening e prevenzione primaria anche all'ospedale di Magenta.

Giornata mondiale contro l'Hpv: open day per screening e prevenzione

In ASST Ovest Milanese le attività di Screening e Prevenzione saranno realizzate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso:

∙ Ospedale Fornaroli di Magenta – Via Al Donatore di Sangue, 50 Magenta

∙ Casa di Comunità di Cuggiono – Via Rossetti, 3 Cuggiono Responsabile Ufficio Comunicazione: Dott. Maurizio Bessi

Nel dettaglio:

⮚ Screening mammografico

Le donne dai 45 ai 49 anni (esami ogni 12 mesi) e dai 50 ai 74 anni (esami ogni 24 mesi) potranno prenotarsi per lo screening mammografico tramite il portale dedicato, utilizzando il seguente link: https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it

⮚ Screening Prevenzione del carcinoma della cervice uterina (Pap Test)

Le donne dai 25 ai 29 anni potranno richiedere un appuntamento inviando all’indirizzo di posta elettronica: opendayscreening@ats-milano.it dal 4 marzo fino alle 12:00 dell’8 marzo 2024.

⮚ Screening HPV DNA TEST

Le donne dai 30 ai 64 anni potranno richiedere un appuntamento per lo screening della cervice uterina (HPV DNA TEST) inviando richiesta all’indirizzo di posta elettronica: opendayscreening@ats-milano.it dal 4 marzo fino alle 12:00 dell’8 marzo 2024.

⮚ Vaccino contro l’HPV (Papilloma Virus)

I giovani potranno presentarsi senza prenotazione

I ragazzi dagli 11 ai 18 anni (nati dal 2006), le ragazze dagli 11 ai 26 anni (nate dal 1998) potranno presentarsi in accesso libero presso le strutture di ASST Ovest Milanese.

Giornata Mondiale per la lotta all’HPV

Rappresenta la più importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione, ed è rappresentata da:

⮚ Screening per la Prevenzione del carcinoma della cervice uterina ⮚ Vaccinazione Anti Papilloma Virus (Anti HPV).

La Giornata Mondiale per la lotta all’ HPV è stata istituita nel 2018, coinvolgendo ogni anno diverse organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo.

Obiettivo dell’evento è:

Aumentare la consapevolezza sull'HPV e le sue conseguenze; Promuovere la vaccinazione come strumento di prevenzione primaria; Sottolineare l'importanza dello screening cervicale;

Riferire i dati epidemiologici e l'impatto del virus sulla salute pubblica.

Nel nostro Paese, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale prevede la vaccinazione gratuita contro l'HPV per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni.

La copertura vaccinale è in aumento, siamo però ancora distanti dal raggiungere l’obiettivo di una popolazione immune dal virus.

Con l'impegno di tutti, è possibile sconfiggere il Papilloma Virus, proteggendo la salute di donne e uomini.

Screening e Vaccinazione sono strumenti indispensabili per contrastare il virus: informati, vaccinati e sensibilizza chi ti sta intorno.

Per informazioni:

https://www.asst-ovestmi.it/home/screeningOpenDay

tel. 0331/449707 dalle h. 9.30 alle h.13.30.