Il 25 novembre si celebra nel mondo laGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più grandi violazioni dei diritti umani.

Dai dati del Ministero degli Interni, dal 1° gennaio al 1° ottobre di quest’anno sono 90 le vittime donne, di cui 75 uccise in ambito familiare e, di queste, 47 uccise dal partner o ex partner. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno e che non accennano a fermarsi, storie che si ripetono, lasciandoci l’amarezza e lo sconforto al pensiero che certi epiloghi si sarebbero potuti evitare.

Anche i dati sulla violenza sessuale, probabilmente sottostimati, dipingono una realtà terribile. I risultati di un sondaggio a livello dell’Unione Europea mostrano che 1 donna su 10 donne di età pari o superiore a 15 anni nell’UE hanno subito qualche forma di violenza sessuale.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La Città di Arese celebrerà questa ricorrenza venerdì 24 novembre con un’iniziativa in collaborazione con lo Spazio Giovani YoungDoIt: una prima parte di talk sul tema della violenza contro le donne, con la presenza anche del centro antiviolenza Hara, e a seguire un concerto di Dinamica – Cantautrici in movimento, un collettivo di cantautrici che si propone di aprire gli spazi dedicati alla musica a un numero sempre più elevato di donne, scardinando i più diffusi stereotipi di genere. Sabato 25 novembre, invece, ospiteremo Milva Marigliano, tra i visi più conosciuti del teatro italiano, che affronterà la profonda sofferenza delle donne vittime di violenza, accompagnata dalla fisarmonica di Guido Baldoni.

Il commento dell’assessore alla Parità e Pari Opportunità Denise Scupola

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare un’iniziativa con lo Spazio Giovani YoungDoIt, iniziativa che si rivolge prevalentemente a un pubblico di giovani e giovanissimi, perché purtroppo le ricerche ci dicono che gli stereotipi di genere sono ancora molto diffusi anche tra giovani e adolescenti. In particolare, abbiamo voluto lavorare insieme a ragazze e ragazzi sul tema del consenso, ma anche puntare i riflettori su quanto siamo ancora lontani dal compimento di una reale pari opportunità delle donne in ambito lavorativo. Abbiamo poi fortemente voluto Milva Marigliano al Centro civico Agorà, con un reading di forte impatto, perché riteniamo che la sua fama possa attrarre un pubblico non necessariamente già sensibile rispetto al tema della violenza maschile contro le donne. Bisogna agire per portare avanti un cambiamento culturale, solo così potremo porre fine a questo fenomeno”.

Le parole del sindaco