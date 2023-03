Giornata internazionale della donna: le iniziative all'Agorà di Arese

Giornata internazionale della donna: le iniziative all'Agorà

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Arese organizza tre iniziative all’Agorà: mercoledì 8 marzo, alle 18.30, inaugurazione di “Un filo per le donne iraniane"; sempre mercoledì 8 marzo, alle 21.00, lo spettacolo musicale “Donne che incantano“, tenuto dal coro In Laetitia Chorus; e infine venerdì 10 marzo, alle 21.00, lo spettacolo teatrale “Mia mamma è una marchesa” di e con Ippolita Baldini.

Le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i dettagli delle iniziative sono disponibili sul sito del Comune