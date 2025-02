Prenderà il via lunedì 3 marzo ad Arese il programma delle iniziative per celebrare le conquiste femminili e dar voce alle donne per costruire una società più giusta e un futuro di pari opportunità.

Giornata internazionale della donna: le iniziative ad Arese

L'Agorà ospiterà la mostra di manifesti storici originali dell'UDI – Unione Donne d'Italia, un racconto attraverso parole e immagini che permetterà di guardare la storia politica delle donne nel nostro Paese e ricordare il lungo percorso fatto sinora dalle donne per la parità di genere, nel suo continuo movimento.

Giovedì 6 marzo, nell'ambito della rassegna teatrale Scenari, su il sipario per Almenopausa, un monologo divertente e provocatorio per riflettere su cosa significhi invecchiare per una donna nell’età contemporanea. Protagonista è una donna che, tra ironia e riflessione, si racconta in due momenti cruciali della sua vita.

Attività per bambini

Infine, da sabato 8 a sabato 15 marzo, ci sarà "Sogni in volo: storie di donne ispiratrici", che prevede attività per bambine e bambini, da svolgere in autonomia, per celebrare le donne che hanno lasciato il segno.