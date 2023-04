Giornata ecologica: raccolti 2500 kg di rifiuti

La giornata ecologica 2023 ad Albairate ha ottenuto un risultato eccezionale. Dai volontari che domenica, 16 aprile 2023, in mattina hanno partecipato all’iniziativa sono stati raccolti 2490 kg.

Il ringraziamento del sindaco

La giornata ecologica 2023 ad Albairate ha ottenuto un risultato eccezionale. Dai volontari che domenica, 16 aprile 2023, in mattina hanno partecipato all’iniziativa sono stati raccolti 2490 kg, un obiettivo ambizioso, ma che da un lato riconosce la volontà delle persone di ripulire il paese, dall’altro che ancora troppi rifiuti vengono abbandonati. Il primo cittadino di Albairate Flavio Crivellin ha espresso la sua soddisfazione per il messaggio sociale e civico che rivesto questo genere di iniziative

“Totale rifiuti raccolti: 2490 kg Di cui 660 kg di "ingombranti" e 1830 kg assimilabili a "rifiuti solidi urbani". Ogni frazione è stata avviata alla rispettiva filiera di smaltimento. Alcuni ritrovamenti, che non è stato possibile e opportuno rimuovere, saranno oggetto di intervento specifico nei prossimi giorni.- ha precisato il sindaco - Per i quantitativi raccolti e per il numero dei partecipanti si tratta di un risultato eccezionale, reso possibile dall'impegno e dalla dedizione con cui avete avuto cura e attenzione per il territorio e al nostro ambiente. Grazie a tutti voi che avete partecipato, con una dedica speciale ai bambini e ai ragazzi, che hanno mostrato la loro attenzione per le tematiche ambientali, legate in particolare all’abbandono dei rifiuti. Credo sia un momento di particolare rilevanza educativa per coloro che saranno gli adulti del domani. Qualcuno l'ha definita "l'iniziativa più bella dell'anno", e in un certo modo, gli do ragione. Alla prossima!”.

A piccoli passi verso una società sempre più sostenibile, un percorso educativa che va alimentato e sostenuto con iniziative come questa.

Crivellin si è sempre dimostrato molto propositivo in relazione alla materia, la volontà di perseguire una politica severa nel conferimento dei rifiuti alla piattaforma ecologica, per evitare di far ricadere sui cittadini i costi dello smaltimento scorretto, che ha attirato su di se anche polemiche, e la precisa idea di affidarsi ad una società come Amaga per i servizi comunali di raccolta rifiuti, attivando da oggi, lunedì 17 aprile 2023, un servizio di raccolta a domicilio.

E dopo la straordinaria raccolta tutti a pranzo offerto dall’Amministrazione al centro sportivo per recuperare le forze disperse durante la manifestazione .