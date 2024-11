Giornata dello studente: consegnate 170 "borse" per 230mila euro

Grandi numeri per la Giornata dello studente, l'evento di consegna delle borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese, del quale quest'anno è andata in scena la 38esima edizione.

I contributi assegnati agli studenti meritevoli (nella mattinata di ieri, domenica 17 novembre, al Teatro Tirinnanzi) sono stati 170, i donatori che hanno permesso di erogare 230mila euro sono stati 95 e dalla prima edizione a oggi il totale erogato è salito a 7.978.000 euro con 4.743 borse di studio. Ma dietro questi numeri ci sono persone: le tante che hanno lavorato per realizzare questa manifestazione; i donatori, sempre generosi, che rendono possibile perseguire la missione della Fondazione e infine, ma prima di tutti, i giovani studenti meritevoli di borsa di studio, coloro che saranno il nostro futuro, nelle cui mani affidiamo il nostro Pianeta Terra.

L'intervento del presidente della Fondazione

Così Giuseppe Colombo, presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, durante il proprio intervento sul palco del Tirinnanzi:

"È indispensabile renderci conto della responsabilità che abbiamo nell’incidere sul Creato che ci ospita! Cosa può iniziare a fare ciascuno di noi? Cosa possiamo fare noi, insieme, come comunità? Per prima cosa credo dovremmo avere consapevolezza, rispetto dell’ambiente, del nostro prossimo e, ancor prima, di noi stessi. Perché solo così possiamo dar vita a relazioni sociali attente, inclusive, capaci di sfruttare per la crescita comune i mezzi e i progressi che la scienza e la tecnologia ci offrono. Solo così saremo in grado di generare processi virtuosi per una crescita sostenibile e armoniosa”.

Il ricordo di Pietro Cozzi e Marisa Agliati

La premiazione è stata intervallata da due momenti di particolare interesse. La consegna alla Fondazione Famiglia Legnanese di un bassorilievo in bronzo da parte di Elisabetta e Roberto Cozzi, in memoria dei genitori Marisa Agliati e Pietro Cozzi, già presidente della Fondazione; e l’intervento dello chef stellato Davide Marzullo, una testimonianza incoraggiante e di ispirazione per tutti i giovani presenti in sala. Inoltre, il presidente della Fondazione Gatta Trinchieri Norberto Albertalli ha consegnato le borse di studio in ambito artistico e presentato il lavoro realizzato da Andrea Fais, lo studente all’ultimo anno magistrale di Scultura, all’Accademia di Belle Arti di Brera, selezionato per la realizzazione del premio annuale Donatori 2024. Oltre al saluto in video di Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Bpm, che è fra i principali partner di questa iniziativa fin dal suo esordio, anche quest’anno sono intervenuti in presenza i rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il prevosto della città di Legnano monsignor Angelo Cairati, il sindaco Lorenzo Radice, la consigliera della Fondazione Banca Popolare di Milano Daniela Bramati e il responsabile dell'Area Provincia Milano Ovest del Banco Bpm Dante Barone.

"Usate i vostri talenti per il bene di tutti"

Così il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese Colombo ha salutato ed esortato i giovani che affollavano il teatro:

"Usate i vostri talenti, il vostro impegno e le vostre competenze - con l’entusiasmo e l’energia che solo i giovani hanno - per prendervi cura, con la vostra professione e la vostra vita, della nostra casa comune!".