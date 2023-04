Il WWF Insubria di Legnano e la UILDM hanno organizzato, in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2023, una visita storico-naturalistica guidata per gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Legnano.

Giornata della terra: visita naturalistica per gli studenti del "Galilei"

La Giornata internazionale della Terra è la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta che dal 1970, come previsto dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno il 22 aprile, ovvero un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera.

La manifestazione è nata allo scopo di sensibilizzare il mondo sull'importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra, su cambiamento climatico e inquinamento (di acqua, aria e suolo), e negli ultimi anni ha mobilitato oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’ONU coinvolti.

“Ogni edizione della Giornata della Terra ha il suo tema. Quello del 2023 è Invest In Our Planet (Investire nel nostro Pianeta) ed è per questo che abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti delle Scuole del nostro territorio per far conoscere l’importanza della biodiversità, anche di quella urbana, presente nel Parco Ex ILA di Legnano, che insieme al Bosco de Ronchi è uno dei polmoni verdi della città di Legnano”, sostiene Claudio Pio Clemente responsabile del WWF Insubria di Legnano.

L’occasione è stata anche utile per far conoscere la storia della nascita de Parco Ex ILA e del Sanatorio grazie alla guida del Presidente della UILDM Luciano Lo Bianco.

“La conservazione della biodiversità è fondamentale non solo per il suo valore intrinseco ma anche perché assicura ad esempio aria pulita, acqua dolce, suolo di buona qualità e impollinazione delle colture. Ci aiuta a combattere i cambiamenti climatici e adattarci a essi, oltre a contribuire a ridurre l’impatto dei pericoli naturali. Il suo declino ha quindi conseguenze fondamentali per la società, l’economia e la salute umana.”

L'importanza della sensibilizzazione

Gli esperti stanno sempre più confermando un aumento della biodiversità nei contesti urbani laddove vengono applicate misure anche minime di tutela e di promozione dei luoghi dedicati ad essa come, ad esempio, i patti di collaborazione tra associazioni e Comune per la tutela di piccole aree verdi della città.

Recenti studi hanno dimostrato come le città sono diventate dei luoghi-rifugio per la biodiversità, come ad esempio per farfalle, api e impollinatori in generale che fuggono luoghi poco salutari per la loro vita come nel caso dei campi coltivati in modo intensivo con l’uso di pesticidi.

Ciò che risulta di particolare interesse per questo tema riguarda l’opportunità offerta anche dagli ambienti antropizzati (città, paesi, contesti periurbani, etc.) per scoprire la biodiversità presente, farne un oggetto di osservazione, ricerca e sperimentazione (quali specie possono essere identificate, come evolvono e cambiano, come la loro presenza varia a seconda delle stagioni, etc.). In tal modo è possibile definire un ambito di didattica ricco di spunti e specifico, incentrato sulla co-evoluzione tra società e ambiente, tema molto innovativo e di sicuro interesse nel futuro.

A tal proposito, si ringrazia la Dirigente del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Legnano, la Prof.ssa Fiorella Casciato che ha accettato e autorizzato questo invito formativo da parte del WWF e i docenti accompagnatori Mattia Zanda e Mara Tessarollo che si sono resi disponibili ad accompagnare e approfondire questa tematica con i loro studenti.