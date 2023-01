Giornata della Memoria, a Robecchetto prevista la lettura teatralizzata su Primo Levi

Una lettura teatralizzata e la musica suonata dal Gruppo Letture Incrociate del laboratorio L’Ecole D’ognop di Massimo Pongolini. Un omaggio a Primo Levi, scrittore, partigiano e sopravvissuto all’Olocausto. Così il paese celebrerà venerdì 27 gennaio, alle 21, la Giornata della memoria negli spazi della biblioteca civica “Alda Merini”. L’evento culturale si intitola «Il mio nome è 174.254».

In biblioteca venerdì sera l’iniziativa scelta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto, frutto della follia nazifascista.

«Questo è un evento per ricordare e non commettere più gli stessi errori del passato, in particolare con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni e in un momento storico molto critico perché segnato da numerose e sanguinose guerre che sono in corso in ogni parte del mondo, a partire dal conflitto nel cuore dell’Europa tra Ucraina e Russia. – afferma Braga – È dovere impegnarsi per diventare costruttori di pace e per ricordare come in passato le derive estremiste hanno portato all’eccidio di milioni di persone. Con lo spettacolo in biblioteca vogliamo anche noi celebrare il 27 gennaio 1945, il giorno in cui, alla fine della Seconda guerra mondiale, i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz furono abbattuti dalla sessantesima armata dell’esercito sovietico».