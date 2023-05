Giornata del Verde pulito: grande lavoro dei volontari

Domenica 21 maggio si è tenuta la Giornata del Verde Pulito, un’iniziativa promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.

La giornata del Verde pulito a Legnano

I volontari del Comitato Aree Verdi Centro Legnano e di Legambiente Valle Olona si sono armati di tanto spirito civico, una buona dose di forza di volontà ma soprattutto di impermeabile e cappuccio per dedicarsi alla pulizia del Giardino Donatori di Sangue. «Il nostro messaggio – spiega una volontaria – è al contempo sociale, educativo e ambientalista». Il Comitato, infatti, si era già occupato del suddetto parco qualche tempo fa, in particolare con degli interventi di recupero delle aree verdi e delle vasche, che erano «diventate praticamente dei porta rifiuti» (foto). Il loro gruppo è sparuto, un po’ per via del brutto tempo e un po’ per questioni burocratiche legate alla copertura assicurativa dei volontari (tutte le iniziative di questo tipo infatti devono essere autorizzate dal comune), ma determinato:

«Siete qui anche di domenica mattina e con la pioggia?» «Gli impegni vanno mantenuti».

La pulizia del parco

Purtroppo i volontari del WWF Insubria non hanno avuto la stessa determinazione: la loro iniziativa di pulizia del verde in programma all’interno del Parco Alto Milanese è sfumata a causa del brutto tempo.

Tuttavia, Davide Turri, Presidente del Consorzio PAM, e Flavio Castiglioni, un consigliere del consorzio, non si sono lasciati scoraggiare dalla pioggia e hanno comunque pulito il parco da soli. Spiega Turri: «La pulizia delle aree verdi del territorio del parco è uno degli obbiettivi del consorzio e viene fatta in collaborazione coi cittadini, che partecipano attivamente».

Proprio in quest’ottica, la nuova mappa del parco contiene un codice QR che rimanda a una sezione del sito della Protezione Civile dove poter inserire segnalazioni riguardo interventi necessari di manutenzione come il taglio di rami secchi.

Viene segnalata anche un’altra bella iniziativa che vede come sfondo il PAM: La Stanza del Bosco.

L’iniziativa fa parte del progetto Biblioteca Verde del PAM e consiste nell’allestimento da parte del Parco in collaborazione col Rotary Club Alto Milanese una sorta di aula verde a disposizione delle scolaresche per le uscite didattiche.