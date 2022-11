Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative ad Arese

Il Comune di Arese ha organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

Nel 1999, l'ONU ha istituito un'apposita giornata contro la violenza di genere. Sono aumentate le misure restrittive, se ne parla nel dibattito pubblico, si allontana in modo sempre più deciso la semplificazione e il giudizio, crescono le iniziative a sostegno delle vittime di femminicidio e di violenza, fisica e psicologica.

Eppure i numeri della violenza di genere non accennano a diminuire.

"Ogni anno crediamo giusto proporre un momento, uno spazio per riflettere e sostenere le vittime di violenza di genere - hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l'Assessore alla Cultura Denise Scupola - Venerdì 25 e domenica 27 novembre ci saranno due iniziative per ribadire il nostro no alla violenza. La violenza contro le donne è un fenomeno radicato nella cultura patriarcale, che si esprime dentro e fuori le mura di casa con parole violente, umiliazioni, fino alle sue espressioni più estreme: la violenza fisica e il femminicidio. Purtroppo, non incontra limiti, nemmeno di fronte ai minori. È questo che ci restituiscono sempre più spesso i fatti di cronaca.Quest’anno, poi, una particolare attenzione va rivolta anche alle donne iraniane per riportare l’attenzione sulla universalità della condizione femminile che a ogni latitudine del mondo mostra fragilità nella tutela dei diritti, ma anche importanti segnali di lotta e solidarietà. L'Amministrazione vuole sottolineare, ancora una volta, il proprio impegno costante nella promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Auspichiamo quindi una partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine, per dimostrare simbolicamente un no collettivo e universale alla violenza di genere da parte della Città di Arese".