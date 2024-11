Giornata contro la violenza sulle donne, il messaggio della Croce azzurra Buscate

Giornata contro la violenza sulle donne, la Croce azzurra Buscate lancia il suo messaggio con un video.

Anche la Croce azzurra Buscate ha voluto lanciare il suo messaggio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. E lo ha fatto pubblicando un video sulla sua pagina istagram e su quella facebook nel quale protagoniste sono le ragazze e le donne dell'associazione.

"Di violenza se ne parla ogni giorno, noi, oggi, vogliamo parlare di libertà.

Vogliamo che tutte le donne del mondo siano libere di amare, studiare, viaggiare, lavorare, parlare, sognare, partorire, abortire, gioire... affermano dall'associazione - Libere di scegliere, senza la paura di subirne le conseguenze. Vogliamo spostare l’attenzione su chi davvero ha la responsabilità di eliminare la violenza: la società in cui viviamo che ancora la tollera e spesso si volta dall’altra parte e le Istituzioni che fanno promesse vuote, non la combattono davvero e non sono dalla parte delle vittime. Chiediamo fatti concreti! Per te o per chi pensi abbia bisogno di aiuto, chiama il 1522, numero antiviolenza e stalking".