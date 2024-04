Tante iniziative a Rho per dire no al gioco d'azzardo: si parte oggi, venerdì 5 aprile all'auditorium di Rho con lo spettacolo "Casinò per i ragazzi delle scuole della città".

Gioco d'azzardo: tanti appuntamenti in programma per dire "No"

A introdurre la tre giorni di iniziative l'assessore Nicola Violante che nel suo discorso ha elencato i numeri di una piaga che coinvolge tante persone. Una piaga che coinvolge anche i giovani, con il 46% di ragazzi che scommettono online.

«In Lombardia gli ultimi dati, diffusi da Federconsumatori, parlano di 24 miliardi di euro giocati in un paio d’anni – spiega l’assessore Nicola Violante – Le perdite nel 2022 si aggirano sui 3,7 miliardi di euro, nell’arco di un paio d’anni parliamo di 7 miliardi. L’indagine stima che in Lombardia si contino 330mila giocatori online, che si giocano in media ogni mese 2.340".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Uno spettacolo per tutti

Venerdì alle 11 per le scuole e alle 21 per tutta la cittadinanza, all’auditorium comunale di via Meda si terrà lo spettacolo Gran Casinò, compagnia Itineraria Teatro: Fabrizio De Giovanni cercherà di stimolare l’indignazione e creare consapevolezza sulla pericolosità di questo flagello, troppo spesso sottovalutato. Sabato nella Sala Convegni di Villa Burba, dalle 10 alle 12, ci sarà il convegno dal titolo «Non giochiamoci il futuro» convegno alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore alla Legalità Nicola Violante. Intervengono Angela Fioroni della campagna «Mettiamoci in gioco», Alessandra Limetti, autrice del libro «A perdere», esponenti dei Giocatori Anonimi. Modera Angela Grassi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, alla tensostruttura dell’oratorio di Mazzo, in via Tommaso Grossi, è in programma il torneo di volley con Amazzoni, San Michele, Libellule di Nerviano. Per tutta la giornata a Lucernate ci sarà la mostra dei lavori dei bambini realizzati durante i laboratori contro l’azzardo condotti dalla psicoterapeuta Chiara Tenconi e dallo psicologo Lorenzo Di Giuseppe. .

Gli appuntamenti in programma domenica

Anche domenica ci saranno tanti appuntamenti: dalle 15 alle 18 al Parco Pomè si svolgeranno i giochi di una volta in legno, con Piano Locale Gap di Ats. Dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Marina d’Italia, in caso di pioggia all’oratorio San Carlo, è in programma un laboratorio per i bambini delle primarie, giochi a stand per i ragazzi delle medie, tornei di giochi da tavolo per gli adulti. Animano gli adolescenti degli oratori della città.

Dalle 16 alle 18 alla Mensa dei Poveri di via don Mazzolari tombolata e animazione musicale, con Briciole di pane. Alla stesa ora, al parco di via Togliatti a Mazzo, giochi per tutte le età a cura della associazione socio culturale ricreativa di Mazzo. Dalle 15 alle 18.30 in piazza San Vittore Giochi di una volta con la Famiglia Rhodense. Dalle 15 alle 19 nel cortile del Tourist Infopoint, in via Garibaldi-piazza San Vittore, giochi da tavolo dai 18 anni in su con il gruppo F.A.R.O.

Dalle 15.30 alle 19 al campo da calcio dell’oratorio San Carlo un tTorneo di calcio a 5. In campo consiglieri comunali, Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco. Al termine premiazioni e aperitivo. Infine a Passirana si svolgerà un torneo di burraco a cura di Associazione Anziani Passirana.