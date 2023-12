Giochi inclusivi al parco di via Nilde Iotti a Pregnana Milanese.

Lo annuncia il sindaco Angelo Bosani:

«Nel parco di via Nilde Iotti è quasi completa l’installazione dei nuovi giochi inclusivi. Questa area è molto frequentata dai più piccoli e per noi era importante attrezzarla con giochi adatti a tutti i bambini e bambine, più o meno abili, per farli stare insieme così come avevamo fatto ad esempio in via Genova. Anche questo lavoro è frutto di un finanziamento ottenuto dal Comune, circa 30.000 euro pari all’80% della spesa necessaria; ora per completarlo manca solo una piccola parte della pavimentazione morbida in gomma".