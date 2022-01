Giocattoli in dono ai bambini più bisognosi

Nerviano

Giocattoli in dono grazie a Radiosoccorso di Nerviano e all'associazione Giovaninervianesi.

Giocattoli per i bimbi

Giocattoli donati ai bambini delle famiglie più bisognose e non solo. Questa l’iniziativa che ha visto protagonista il gruppo di protezione civile Radiosoccorso e l’associazione Giovaninervianesi in questi giorni di festa.

I volontari del gruppo hanno infatti allestito un piccolo stand in piazza della chiesa parrocchiale di santo Stefano dove hanno esposto e poi regalato ai più piccoli alcuni giochi, giochi che erano stati raccolti dai Giovaninervianesi durante la festa di Natale in piazza promossa nelle scorse settimane dall’associazione "Facciamo quadrato". E sono state diverse le famiglie che si sono avvicinate, ricevendo un regalino per i loro bimbi.

Le parole di Radiosoccorso

"Anche quest’anno abbiamo voluto fare un gesto di solidarietà - ricorda Fabrizio Zamponi, presidente di Radiosoccorso - Abbiamo consegnato ai bambini quei giocattoli arrivati dai Giovaninervianesi oltre ad altri che avevamo raccolto noi. L’iniziativa è piaciuta, i bimbi sono rimasti molto contenti".