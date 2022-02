Gioca 6 euro su una quaterna e vince 249.500 euro

Dea bendata

E' finita a Bareggio l'importante vincita al lotto arrivata durante l'ultimo concorso.

Vincita da 249.500 euro a Bareggio grazie a una quaterna giocata sulla ruota di Bari arrivata poche settimane dopo la maxi vincita di 600mila euro di gennaio arrivata a Milano.

L'importante vincita al Lotto

Finisce a Bareggio, in provincia di Milano, la più alta vincita ottenuta con il Lotto nell'ultimo concorso, pari a 249.500 euro per effetto - come rende noto l'agenzia Agimeg - della quaterna 4 8 51 71 sulla ruota di Bari, a fronte di una giocata complessiva di 6 euro (2 euro sulle sorti di ambo, terno e quaterna).

Si tratta del secondo premio più alto del 2022, alle spalle dei 600 mila euro vinti sempre a Milano, e sempre con la ruota di Bari, nel concorso del 22 gennaio (in quell'occasione con una giocata da 5 euro sulla quaterna).

Altre importanti vittorie nel milanese

Nell'ultima estrazione da segnalare altre due vincite da Top ten finite in provincia di Milano, per l'esattezza a Garbagnate Milanese (16.636 euro) e a Melzo (9.750 euro).