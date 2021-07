Ginnastica dolce per gli anziani al Melograno

Aprono le iscrizioni al sempre partecipato corso di Ginnastica Dolce/Pilates dedicato ai cittadini più avanti con l’età.

Ginnastica dolce

C’è tempo sino al 7 settembre per prenotare il proprio posto per il corso che si terrà da settembre a dicembre 2021, ma il consiglio è di muoversi per tempo. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, i corsi prevedono un massimo di 15 iscritti per turno – nelle palestre Il Melograno e San Pietro all’Olmo – e un massimo di 5 iscritti a Cascina Croce – e la durata dei corsi sarà di 50 minuti e non più di 1 ora, per consentire l’aereazione e le altre modalità di sicurezza sanitaria degli ambienti tra un corso e quello successivo.

Iscrizioni limitate

Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente on line, collegandosi al sito del Comune e in particolare nella sezione «Servizi online», «Servizi a domanda individuale».

E’ necessario essere in possesso di «Spid» per poter accedere alla compilazione della domanda.

Le classi dei corsi saranno formate, fino ad esaurimento posti, secondo il numero di assegnazione di protocollo della domanda compilata. Per tutte le ulteriori informazioni, si possono contattare i Servizi Sociali al centro Il Melograno dalle 9 alle 12 al numero 0293263300 o in alternativa scrivendo una mail a servizisociali@comune.cornaredo.mi.it