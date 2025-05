Ginevra in sella senza rivali campionessa di Team Penning

Abbiategrasso può andare fiera di una delle sue eccellenze sportive. La giovane abbiatense Ginevra Fornaroli, classe 2006, ha conquistato il gradino più alto del podio alla prestigiosa competizione nazionale di Team Penning “All Stars”, nell’ambito della fiera Travagliato Cavalli, andata in scena dal 1° al 4 maggio 2025.

Un gioco di squadra

Insieme ai compagni di team Marco Sterbini e Lorenzo Praticò, anche loro campioni dell’attività sportiva, ha chiuso al primo posto nella categoria limited open 11 élite, dimostrando tecnica e sangue freddo.

Il Team Penning è una disciplina americana avvincente e spettacolare: ogni squadra, composta da tre cavalieri, deve separare tre vitelli identificati da un numero – assegnato in tempo reale dal giudice – e condurli in un recinto (detto pen) nel minor tempo possibile. Per questo, richiede riflessi pronti, affiatamento con il cavallo e un’intesa impeccabile tra i membri del team.

“Gareggio da 10 anni, ma una cosa è certa: le competizioni di team penning sono sempre imprevedibili e bisogna essere sempre pronti a tutto. A Travagliato ho corso il 2 maggio in due categorie: la 13 punti e la 11 punti Limited Open. La vittoria è arrivata nella 11, dove il livello era davvero alto – ha raccontato Ginevra - “Sono soddisfatta, abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra e gestito bene i vitelli”.

Le categorie si basano su un sistema di rating, che valuta l’esperienza e il rendimento dei cavalieri. Su oltre 150 partecipanti, Ginevra si è distinta anche per la capacità di adattamento: “La mia cavalla si era fatta male, così ho corso con RH Jackie Doll, una cavalla prestatami da un’amica. È stata una sfida nella sfida” – ha proseguito.

In sella da quando aveva tre anni

In sella da quando aveva tre anni, grazie alla passione trasmessa dal padre, Ginevra ha mosso i primi passi nel mondo dell’equitazione in Brasile e da lì non si è più fermata: il suo percorso, infatti, è proseguito senza sosta ad Abbiategrasso, dove oggi insieme alla sua famiglia gestisce il maneggio Doria Horses e si allena tutti i giorni con il suo istruttore, Paolo Stella.

Ora, l’attenzione di Ginevra è già rivolta ai prossimi obiettivi:

“Voglio concludere al meglio il campionato della Coppa Italia. La prossima tappa sarà vicino a Caserta, poi ad ottobre ci sarà la finale alla Masseria dei Cavalieri, in Abruzzo” – ha concluso la giovane penner.

Una vittoria che sa di conferma per un’atleta che porta in alto il nome di Abbiategrasso nel panorama dell’equitazione nazionale.