Giardino Zen in memoria Covid

Prende forma in via Po a Pregnana Milanese il giardino in memoria delle vittime del Covid.

Giardino Zen

«La pandemia di Covid19 è stato un evento che ha toccato tutta la nostra comunità; a Pregnana decine di famiglie sono state colpite da lutti, perdendo congiunti, amici e parenti. Per questo motivo nel 2021 abbiamo deciso di realizzare un simbolo della vita che rinasce e che rifiorisce dopo un periodo buio».

Con queste parole il sindaco Angelo Bosani, tra i promotori dell’iniziativa, ricorda le motivazioni per le quali il Comune di Pregnana sta realizzando un giardino dedicato alla memoria delle vittime del Covid19.

Alberi e pietre

«Nell’area verde di via Po i lavori erano iniziati già lo scorso anno con la piantumazione di numerosi alberi - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra - Ora stiamo ultimando il percorso pedonale che attraversa il parco e l’area centrale in ghiaia, pensata come un giardino zen; questo luogo verrà arricchito gradualmente da altre piante fiorite e arredi». «Per realizzare questo giardino abbiamo demolito un breve tratto di asfalto ormai inutilizzato e abbiamo ampliato la superficie verde a prato alberato; anche questo piccolo intervento di rinaturalizzazione contribuisce a raggiungere un obiettivo che ci vede impegnati in tutto il territorio» conclude l’assessore all’Ecologia Roberto Gadda.

Vittime Covid

Il progetto del parco è stato donato dallo studio di architettura di Pregnana Arcosinergie, due aziende del territorio hanno già contribuito a realizzare gli interventi e molti privati si sono già fatti avanti chiedendo di poter arricchire la vegetazione e gli arredi per ricordare i propri cari; «ora cerchiamo nuovi sponsor per completare il parco e siamo certi che grazie alla sensibilità e all’interesse della popolazione locale questo luogo diventerà più bello anno dopo anno» dicono gli assessori e il sindaco.

L’Amministrazione comunale conta di inaugurare il giardino in occasione della prossima giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, che cade il 18 marzo.