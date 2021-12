Giardino in memoria delle vittime Covid

Memoriale

Un giardino in memoria dei quaranta cittadini pregnanesi morti a causa della pandemia.

Un luogo per mantenere viva la memoria di quanto accaduto fra il 2020 e il 2021. «Quaranta di noi, donne e uomini della nostra comunità, ci hanno lasciato tra il 2020 e il 2021 a causa della pandemia di Covid19: mogli e mariti, madri e padri, amiche e amici. Per ricordare questi nostri concittadini e per conservare la memoria del periodo che stiamo vivendo abbiamo deciso di costruire un memoriale e abbiamo pensato di farlo realizzando un giardino» spiega l’amministrazione comunale.

«In via Po, all’angolo con via Cornaredo, nei giorni scorsi sono stati piantati venti alberi adulti del genere Zelkova. Entro la primavera realizzeremo un “sentiero” e un “santuario” in mezzo agli alberi. La nostra idea è di completare questo giardino gradualmente, nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni, aggiungendo un po’ per volta arredi, piante e fiori» dice l’assessore Gianluca Mirra.

«Un giardino zen in memoria delle vittime del Covid. Il nome di questo progetto è “Il sentiero della vita”. I suoi elementi fortemente simbolici sono stati immaginati e disegnati con l’aiuto di un nostro concittadino, l’architetto Carmine Panzitta, che ha offerto il suo lavoro insieme ai collaboratori dello Studio Arcosinergie. Anche la realizzazione del progetto avverrà grazie a donazioni di alcune aziende del nostro territorio. A tutti loro va il nostro ringraziamento» conclude il sindaco Angelo Bosani che aggiunge: «Anche questo è un fatto da ricordare: nel periodo più difficile della nostra storia recente la comunità di Pregnana ha trovato numerosi volontari e donatori che hanno aiutato il Comune e tutti i suoi abitanti. E’ successo nelle primavera del 2020 e continua a succedere».

Il punto focale del sentiero sarà la «Triade rupestre», un trio di rocce di forma e grandezza diversa posizionate al centro del parco, e raggiungiubili attraverso un sentiero su cui troveranno spazio anche panchine e aree giochi per i bambini.