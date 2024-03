Gianmarco Reina candidato sindaco per “Siamo Cusago”

Anche i cusaghesi quest’anno dovranno andare alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco . Tra indiscrezioni e smentite, c’è già un primo nome . Il centro destra scopre le carte: Gianmarco Reina sarà il candidato sindaco per la lista civica «Siamo Cusago».

Sui tavoli della minoranza nell’ultima legislatura, Reina 48 anni, imprenditore Self-made man , tenta la scalata alla poltrona più ambita del Municipio. Le due anime di questa compagine sono appunto Reina, referente Lega a Cusago, e Antonino Russo dirigente provinciale di Fratelli D’Italia, due identità che si completano. Il suo sarà un impegno concreto e attento verso le esigenze dei cittadini, con l’intento di cambiare direzione rispetto all’attuale Amministrazione guidata da Giovanni Triulzi. Il primo passo è quello di non giudicare l’operato degli altri, ma di far tesoro delle proprie esperienze maturate sui banchi dell’opposizione e metterle a disposizione della comunità.

«Cusago merita molto di più – afferma Reina senza giri di parole – Io ascolto i commenti delle persone e percepisco malessere , c’è scontento, sentore che c’è voglia di cambiamento. Sono consapevole che non è facile amministrare un Comune, le difficoltà e gli imprevisti sono molteplici, ma farò del mio meglio per mettermi a completa disposizione della comunità. Il paese non deve essere snaturato, bisogna consolidare le tradizioni e partire da lì per costruire qualcosa di importante che rimanga nel tempo e non che svanisca nel nulla come la nebbia».