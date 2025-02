Gente di Settimo: "Nel 2026 arriva la casa dell'acqua"

Gente di Settimo, il gruppo politico rappresentato in consiglio comunale da Patrizia Stringaro e Barbara Spica, annuncia la Casa dell'Acqua.

Il Gruppo CAP conferma a Gente di Settimo che entro il 2026 arriverà la Casa dell’Acqua sul territorio di Settimo Milanese.

"Il risultato è frutto della determinazione della lista Gente di Settimo che dopo la bocciatura della mozione presentata da Oltre, nel Consiglio Comunale del 26 luglio 2024, inizia una raccolta firme sul territorio che la porta a depositare in Comune oltre 500 firme, il 25 novembre 2024, tramite lo strumento della Petizione di Iniziativa Popolare. In data 22 gennaio 2025 il Sindaco, Fabio Rubagotti, risponde alla nostra petizione, spiegando in modo sommario le azioni intraprese per avviare l’iter per l’installazione. Gente di Settimo, non soddisfatta della risposta, interpella direttamente CAP che, in poche righe, restituisce tutte le informazioni di dettaglio".