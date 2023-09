Gemellaggio inossidabile tra Ellwangen e Bià

Per la prima volta dopo 32 anni di gemellaggio arriva ad Abbiategrasso il Consiglio comunale al completo di Ellwangen, con anche i due Sindaci e i funzionari comunali.

L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha fatto visitare loro il territorio, dalla Certosa di Pavia all’incantevole piazza Ducale a Vigevano, al piccolo borgo di Morimondo. Ed è nel gioiello dell’abbiatense che abbiamo incontrato le due delegazioni poco prima della visita all’Abbazia.

La scelta di Morimondo non è casuale, infatti Abbiategrasso ed Ellwagen devono la loro unione proprio al borgo dell’Abbazia cistercense. Una storia lunga e curiosa, spiegata dall’assessore Valter Bertani.

«Siamo gemellati con loro grazie all'Abbazia di Morimondo. La storia è abbastanza lunga, il primo gemellaggio è stato fatto con Langres perché a pochi chilometri da Langres c'era una Abbazia cistercense che non esiste più, da cui sono partiti i monaci che hanno poi fondato Morimondo. Anche là il luogo dove c'era l'Abbazia si chiama Morimond ed è subentrato poi il gemellaggio con il Ellwangen perché loro erano già gemellaggi con Langres da parecchio tempo in quanto i due principi Vescovi delle due comunità erano fratelli ai tempi. Pertanto lo stemma di Langres e di Ellwangen sono identici, differiscono solo per il numero dei gigli rappresentati sullo stemma. Dopodiché ci siamo affiatati molto perché loro sono molto ospitali, noi cerchiamo di esserlo altrettanto e diciamo che i nostri contatti vanno avanti da 32 anni. Quattro o cinque volte all'anno saliamo noi e altrettante scendono loro e viviamo questo gemellaggio anche attraverso le scuole perché c'è un interscambio di studenti. Ad esempio settimana scorsa abbiamo ospitato ad Abbiategrasso la scuola di musica di Ellwangen e loro generalmente un paio di volte all'anno ospitano la nostra scuola di musica Maffeis. Ma il gemellaggio con Ellwangen non si ferma qui. Siamo gemellati con i vigili del fuoco, con la banda, ma soprattutto siamo gemellati fra cittadini, perché adesso in occasione della Fiera del freddo saliremo a Ellwangen con un gruppo di cittadini abbiatensi e ripeteremo poi l'esperienza a luglio, quando ci sarà la festa del bue».