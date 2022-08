Gattile al collasso: i volontari chiedono aiuto

Non hanno più posti dove ospitare i mici abbandonati i volontari del gattile di Rho e chiedono aiuto alle famiglie per trovare delle sistemazioni temporanee.

Gattile al collasso: si cercano sistemazioni

Grido disperato di aiuto da parte dei volontari che gestiscono il gattile di Rho: sono molti i mici abbandonati che in queste ultime settimane hanno trovato in strada e ora la struttura non ha più un posto disponibile per nuovi arrivi.

"Chiediamo disperatamente la disponibilità di stalli casalinghi - fanno sapere dal gattile - Forniamo noi cibo e sabbietta e soprattutto non ve li lasciamo a lungo termine. Per favore rispondete a questo appello, in questo momento, nostro malgrado, siamo impossibilitati a salvare altre vite!"

Per info: 3498678586 - 3332429185

L'ultimo ritrovamento poche ore fa

E gli ultimi gattini arrivati sono stati trovati nella giornata di ieri, 2 agosto, mentre uno dei volontari stava facendo una passeggiata.