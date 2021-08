Domenica mattina si è svolta la gara alla carpa aperta a tutti presso il laghetto Euro Pesca di Vermezzo con Zelo. Buona partecipazione, vince Maurizio Santagostino

Gara alla carpa al laghetto Euro Pesca di Vermezzo con Zelo

Domenica mattina si è svolta la gara alla carpa aperta a tutti presso il laghetto Euro Pesca di Vermezzo con Zelo. Come raccontano gli organizzatori, il tempo è stato mite e caldo e gli iscritti sono stati piuttosto numerosi: 24 nonostante il periodo vacanziero. Ha contribuito alla buona riuscita dell'evento Maurizio Santagostino, alla guida dei soci. Santagostino peraltro ha poi anche vinto il trofeo ed il premio come primo assoluto nella gara. I primi di settore sono invece stati: Marco Stroppa, Giancarlo Moltini, Leo Bocchi, Giacono Cazzaniga. Come è consuetudine, secondo la filosofia dei gestori del laghetto, sono stati premiati tutti i partecipanti con riconoscimenti di natura enogastronomica. Prossimo appuntamento al laghetto il 19 settembre con la gara pro diversamente abili, sponsorizzata da Metalgiemme.