Gaggiano: trasporto pubblico, nuovo incontro in Prefettura

Il Comune di Gaggiano si pone in prima linea per sollecitare iniziative concrete e urgenti volte a ripristinare un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti, richiamando le società coinvolte a un'azione tempestiva.

Collaborazione intercomunale

A novembre si è svolto un incontro con l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente il quale ha illustrato le iniziative attualmente in corso in Regione Lombardia. Per quanto riguarda le linee di trasporto su gomma si preme per l'avvio di nuove gare d'appalto nei vari bacini di competenza, sotto la supervisione dell'Agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl). Gaggiano, nominato dal Prefetto di Milano quale Comune capofila del bacino del Magentino e Abbiatense, ha organizzato un incontro con i sindaci dei 28 Comuni coinvolti. L'incontro ha segnato l'inizio di un percorso di collaborazione intercomunale, riconoscendo che le problematiche del trasporto sono interconnesse e richiedono una risposta collettiva. Si è sottolineata l'importanza di istituire un tavolo tecnico permanente con l'Agenzia del Tpl e i Comuni della sottorete D.

Nuovo incontro

Martedì 17 dicembre si sarà un nuovo incontro in Prefettura.